Son dakika haber! Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
22.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:56
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Bursa-Ankara kara yolunda faaliyet gösteren fabrikanın atık sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, sahada bulunan geri dönüşebilir atıklar kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: AA