Son dakika haber... Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı
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Son dakika haber... Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

Son dakika haberine göre Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası hayatı olumsuz etkiledi.

Son dakika haber... Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı
04.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:08

Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar şimşekler peşpeşe çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Bursa ovasına yıldırım düştü. O anlar da kameraya an be an yansıdı - BURSA

Kaynak: İHA

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