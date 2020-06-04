Son dakika haber... Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı
Son dakika haberine göre Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası hayatı olumsuz etkiledi.
04.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:08
Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar şimşekler peşpeşe çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Bursa ovasına yıldırım düştü. O anlar da kameraya an be an yansıdı - BURSA
Kaynak: İHA