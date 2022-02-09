Gaspçıyı öldüren 21 yaşındaki Enes, 37 gün sonra tahliye edildi

OSMANGAZİ, BURSA (Haberler.com) - 3 Ocak pazartesi günü sabah saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Enes Kör, çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıkmasının ardından Erkan Aysu, elindeki tornavidayla Enes Kör'ün yolunu keserek cep telefonunu istedi. Enes Kör'ün olumsuz cevap vermesi üzerine "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek tehdit eden Erkan Aysu, tornavidayı karnına dayayarak Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü. Eve dönerek olayı ağabeyine anlatan Enes Kör tekrar iş yerine giderken, Erkan Aysu'nun bulunduğu yere giden Enes'in abisi ise 112'yi arayarak durumu bildirdi.

Hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, tehdit, kasten yaralama suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan 31 yaşındaki Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne tüm müdahalelere hayatını kaybederken, çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Ailesi avukatı aracılığıyla Enes Kör'ün tutukluğuna itiraz ederken, dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, suçun mahiyeti ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliye kararını verdi.

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