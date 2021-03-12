Son dakika haberi! Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)
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Son dakika haberi! Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)

12.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:15
Son dakika haberi! Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)

Son dakika haberi: ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olduğu belirlendi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olduğu belirlendi. Çift yönlü olarak yaklaşık 4 saattir kapalı olan Bursa- Ankara karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol üzerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi! Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)
Son dakika haberi! Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)
Son dakika haberi! Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)
Son dakika haberi! Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)
Son dakika haberi! Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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