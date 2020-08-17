Son dakika haber! Bursa'da esrarengiz cinayetin zanlısı yakalandı
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Son dakika haber! Bursa'da esrarengiz cinayetin zanlısı yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 aydır kayıp olarak aranan ve kendilerine ait zeytin bahçesinde evin altındaki fosseptik çukurunda elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı.

Son dakika haber! Bursa'da esrarengiz cinayetin zanlısı yakalandı
17.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:00

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 aydır kayıp olarak aranan ve kendilerine ait zeytin bahçesinde evin altındaki fosseptik çukurunda elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı.

Olay, Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 5 gün önce meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sezai Katmer'in ailesi, öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu. En son 12 Mayıs'ta görülen ve o tarihten sonra bir daha haber alınamayan Sezai Katmer'in bulunması için polis çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmada kayıp şahsın ailesinin ve arkadaşlarının ifadelerine de başvuran polis, Katmer'e ait Yeniköy yolu üzerindeki zeytinlikte inceleme yaptı. Zeytinlik içindeki bağ evinin altındaki daha önce su kuyusu olarak kullanılan ancak daha sonra fosseptik çukuruna dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştıran Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çukurda bir ceset fark etti. Olay yerine cumhuriyet savcısı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Fosseptik çukurunun ağzının dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri cesede ulaşamayınca devreye AFAD ve iş makineleri girdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin nezaretinde yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında cesede ulaşıldı. BUSKİ ekiplerinin kuyudaki suyu çekmesinden sonra ceset bulunduğu yerden çıkarıldı. Kuyudan çıkarılan cesedin 45 yaşındaki Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edilirken, Katmer'in el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Ceset cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

5 gün önce cesedi bulunan Sezai Katmer'in katil zanlısı Erkan K. (52) ise, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ve Gemlik polisinin sıkı takibi sonucu suç aleti olduğu öne sürülen silahla birlikte ticari takside yakalandı. Zanlı ile birlikte ticari taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Sezai Katmer'in 2019 yılında silah bulundurmak ve kavgaya karışmak suçlarından tutuklandığı, Mart ayında da cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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