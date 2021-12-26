Son dakika haber: BURSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ DAİREYİ ATEŞE VERDİ

BURSA (DHA) - Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal'ın emniyetteki ifadesinde, 'Öldürdüğüm için pişman değilim. Kendisine Allah rahmet eylesin' dediği öğrenildi. Rehhal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.