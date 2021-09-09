Son dakika haber! Bursa'da eşini bıçakla alıkoyan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler... Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eşini bıçakla alıkoyan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eşini bıçakla alıkoyan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan S.H, bilinmeyen bir nedenle eşi B.H'ye evin içinde bıçakla tehdit etti.

Eşi tarafından evden çıkmasına izin verilmeyen kadın pencereyi açıp komşularından yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adamın kapıyı açmaması üzerine itfaiye yardımıyla eve giren Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, S.H'yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu