Son dakika haberi! Düzenlenen operasyonda 12 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler S.K, R.Ç. ve E.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin uyuşturucuları ormanlık alanda sakladığından şüphelenen polis bölgede arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda 12 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bu arada, şüphelilerden birinin gözaltına alındığı anlar polis kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı