Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik drone ve narkotik köpekleriyle operasyon düzenlendi.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik drone ve narkotik köpekleriyle operasyon düzenlendi. 8 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Orhangazi ilçe merkezli olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bursa genelinde 8 kişi yakalanıp gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde drone ve narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 150 gram Metamfetamin, 50 gram bonzai, 50 gram esrar, 10 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 8 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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