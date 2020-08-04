Son dakika haber: Bursa'da dört günlük tatilin ardından trafikte yoğunluk başladı
Gelen son dakika haberlerine göre Dört günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bursa trafiğinde yoğunluk başladı.
04.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:58
Dört günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bursa trafiğinde yoğunluk başladı.
Kurban Bayramı tatilinin ardından Bursa'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde işe gitmeye başladı. Ulubatlı Hasan Bulvarı, Çevre Yolu, 11 Eylül Bulvarı' nda ve bir çok otoyolda hareketlilik başladı. Trafik yoğunluğunun ise saat 08.00 itibarıyla yüzde 50'nin üstüne çıktığı görüldü. - BURSA
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Kaynak: İHA