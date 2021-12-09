Son dakika haber... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Son dakika haber... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşen araçta hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşen araçta hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

Doğum gününde ölen Davut Can Duman'ın (21) cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Gürsu Merkez Camisi'ne getirildi.

Gencin babası Mustafa Duman ve yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Davut Can Duman'ın naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından Gürsu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Emniyet Müdürü Yusuf Emek ile çok sayıda kişi katıldı.

Bu arada, gözaltına alınan araç sürücüsü A.O'nun (21) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Olay

Nilüfer ilçesinde A.O'nun kullandığı 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç dün yoldan çıkarak ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düşmüştü.

Kazada, Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki H.E.E. (20) ve S.D. (20) ise yaralanmıştı. Yaşamını yitiren Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla kutlamadan döndüğü belirtilmişti.

Son dakika haber... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

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AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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