Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı
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Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı

24.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:55
Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı

Son dakika haberler... BURSA'da çok sayıda dizide rol alan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş (38), evinde ölü bulundu.

 BURSA'da çok sayıda dizide rol alan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş (38), evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Şehit Tarkan Demirci Sokak'taki bir apartmanın 4'cü katında oturan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş'tan ailesi, dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Birçok tiyatro oyununun yanı sıra  televizyon dizilerinde de rol alan ve sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş'a ulaşılamaması üzerine annesi Nermin Yalçıntaş,  oğlunun yaşadığı daireye girdi. Ercan Yalçıntaş'ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçıntaş'ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yalçıntaş'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunu  Ercan Yalçıntaş'ın şüpheli ölümü ile ilgili Polis, soruşturma başlattı.

Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı
Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı
Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı
Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı
Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı
Son dakika haber... Bursa'da dizi oyuncusu hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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