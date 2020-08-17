Son dakika haber: Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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Son dakika haber: Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre İznik ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
17.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:35

İznik ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesinde, Bekir D'nin (57) kullandığı traktör, park ettiği sırada yol kenarına devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Bekir D, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bekir D'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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