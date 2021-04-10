Son dakika haber... Bursa'da dehşet anları kamerada... Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı
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Son dakika haber... Bursa'da dehşet anları kamerada... Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bursa'da dehşet anları kamerada.

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Bursa'da dehşet anları kamerada... Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı

BURSA - Bursa'da bir kişi eşine uygunsuz mesaj attığını öne sürdüğü şahısı bir kafede bıçakladı. O anlar ise anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.T.M.B'nin eşine uygunsuz mesajlar attı. Mesajları gören M.B., eşine S.T'nin kim olduğunu sordu. Genç kadın durumu eşi M.B.'ye anlattı. Kendisini rahatsız eden birinin olduğunu, uygunsuz mesajlar attığını dile getirdi. Rahatsız edildiğini söyleyen genç kadın, eşi M.B.'nin söylemesi üzerine telefondan S.T'ye buluşmak için mesaj attı.

Bir kafede buluşmaya gelen adam, genç kadın yerine kocasını karşısında buldu.

S.T., ve M.B., olay yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., ve S.T., arasında arbede oluştu. Arbede sırasında M.B., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle S.T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçaklama anı ise anbean amatör kameralara yansıdı.

Diğer yandan kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. M.B., ise daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaralı adam Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.B., ise Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ile yakalandı. Polis merkezine götürülen M.B., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber... Bursa'da dehşet anları kamerada... Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı
Son dakika haber... Bursa'da dehşet anları kamerada... Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı
Son dakika haber... Bursa'da dehşet anları kamerada... Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı
Son dakika haber... Bursa'da dehşet anları kamerada... Eşine mesaj atan şahsı böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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