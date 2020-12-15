Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı

15.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:27
Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı

Son dakika haberler... Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi Aksu deresi mevkiinde kaçak kazı ihbarını aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler M.G., Ö.M. ve E.A. isimli şahısları izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 2 adet define aramak için bakır çubuk, 4 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet makara sistemi ve 2 adet balyoz ve kazı yapmakta kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında ekipler tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı
Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı
Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Gümüşhane'de define avcılarına suçüstü
Gümüşhane'de define avcılarına suçüstü
Son dakika haber... Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı
Son dakika haber... Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Mbaye Diagne Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:29:59. #1.15#
title