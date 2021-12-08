Son dakika haber... Bursa'da cipin bisikletliye çarpma anı kameralara yansıdı - Haberler
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Son dakika haber... Bursa'da cipin bisikletliye çarpma anı kameralara yansıdı

Son dakika haber... Bursa'da cipin bisikletliye çarpma anı kameralara yansıdı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin bisikletliye çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin bisikletliye çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Nesrin T. (41) idaresindeki 11 BA 061 cip, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde, bisikletli Harun K'ye (15) çarptı.

Yaralanan Harun K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Harun K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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