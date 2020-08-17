Son dakika haber! Bursa'da çıkan yangın villalara sıçradı
Son dakika haberleri... Bursa'daki orman yangını rüzgarın ani yön değiştirmesiyle çevresindeki villalara sıçradı.
17.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:35
Bursa'daki orman yangını rüzgarın ani yön değiştirmesiyle çevresindeki villalara sıçradı.
Bursa'nın Demirci Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Rüzgarın ani yön değiştirmesiyle bir anda villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle villa halkı panik yaşadı. Demirci'den Dağyenice Göleti'ne giden yol itfaiye ekiplerince kapatıldı. Göletin etrafındaki yerler de boşaltılıyor. - BURSA
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Kaynak: İHA