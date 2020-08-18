Son dakika haber! Bursa'da can pazarı... 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Bursa'da can pazarı... 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Bursa'da tersten gelen hafif ticari araç sürücüsü, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı.

Son dakika haber! Bursa'da can pazarı... 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
18.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:51

Bursa'da tersten gelen hafif ticari araç sürücüsü, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Kaza sonucu ticari araç sürücüsü direksiyonda sıkışırken, otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SLR 23 plakalı hafif ticari araç, Tayakadın Caddesinden Haşimişcan Caddesine giriş yapmak için ters şeride girdi. Tersten giden araç, sola dönüş yapmak isteyen 34 DCY 320 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü direksiyonda sıkıştı, otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisine sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Fatih Çapkın - Hakan Gönül/İHA)

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Kaynak: İHA

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