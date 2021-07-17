Son dakika haber: Bursa'da bisikletli gençlerin ölüme yolculuğu
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Son dakika haber: Bursa'da bisikletli gençlerin ölüme yolculuğu

Son dakika haber: Bursa'da bisikletli gençlerin ölüme yolculuğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bursa'da bisiklet süren gençlerin TIR'ın arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da bisiklet süren gençlerin TIR'ın arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Bisiklet süren genç, TIR'ın arka tarafına tutunarak seyahat etti. Ovaakça-Gemlik yolu üzerinde kimseye aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yapan gençler, bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolculuk şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadan son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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