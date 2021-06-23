Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
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Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı

Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mudanya (Bursa) - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BURSA'nın Mudanya ilçesinde, bir villanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, bir villanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu ev sahibi Levent Y. yaralanırken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Olay, akşam saatlerinde Mudanya ilçesi, Göynüklü Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. Levent Y.'ye ait villanın kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama gerçekleşti. Patlama sonucunda villada büyük hasar oluşurken, çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Patlama sonucu yaralanan ev sahibi Levent Y. ise sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Levent Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Polis, mahallede korku ve paniğe neden olan patlamayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
Son dakika haber! Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mudanya (Bursa)

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