Son dakika haber | Bursa'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla bacağından yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Bursa'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla bacağından yaraladı

06.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:33
Son dakika haber | Bursa'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla bacağından yaraladı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, babası tarafından silahla bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, babası tarafından silahla bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgeye göre, Alemdar Mahallesi Güçlü Sokak'ta M.Ş. (80), oğlu R.Ş. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş, yanındaki tabancayla R.Ş'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı R.Ş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.Ş. de ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Demet Özdemir Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bursa'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla bacağından yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 18:34:42. #1.15#
title