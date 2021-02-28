Son dakika haber | Bursa'da bir iş yerindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'da borç meselesinden çıktığı iddia edilen kavga sırasında silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Rasim K. ve Koray A. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Emre K. arasında tartışma çıktı.

Borç meselesinden çıktığı belirtilen tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Rasim K. ve Koray A'ya ateş ederek bacaklarından yaralayan Emre K, olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polisin başlattığı çalışma ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin