Son dakika haber... Bursa'da binlerce dönüm ekili tarla sular altında
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Son dakika haber... Bursa'da binlerce dönüm ekili tarla sular altında

Son dakika haberleri... Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana şiddetli yağan yağmur sebebiyle binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

Son dakika haber... Bursa'da binlerce dönüm ekili tarla sular altında
02.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:06

Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana şiddetli yağan yağmur sebebiyle binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

Haziran ayı olmasına rağmen Bursa'da son bir haftadır devam eden sağanak yağmurlar İznik ilçesini vurdu. İlçede dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağmur sebebiyle ekili alanlar sular altında kaldı.

Yağış sonrası tarlalarına giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Tarlaların büyük bir kısmını sel basarken ekili ürünlerin tamamına yakını da zarar gördü.

Büyük bir çoğunluğu tarlalarında kabak, domates, şeftali ve zeytin yetiştiren çiftçiler mağdur olduklarını dile getirdi.

Mustafa Derebaş isimli çiftçi, "Tam bir haftamız vardı. Kabakları toplayacaktık. Sabah tarlaya gittim. Her yeri su basmış. Zararımız çok büyük ama yapacak bir şey yok. Herşey Allah'tan. Biz elimizden geleni yapıp tüm uğraşı vereceğiz. Ama çok ta umutlu değilim açıkçası. Çünkü geride kalan tüm köklerde çürüyecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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