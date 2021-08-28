Son dakika haber | Bursa'da balkondan düşen engelli kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Bursa'da balkondan düşen engelli kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Bursa'da balkondan düşen engelli kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen engelli kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen engelli kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alanyurt Mahallesi Güzelevler Sitesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Adil Şentürk (31), balkonda bulunduğu sırada aşağı düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şentürk'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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