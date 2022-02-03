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Son dakika haber | Bursa'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

AA, Musa Öztürk - Güncel
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Son dakika haber | Bursa'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet U. tutuklandı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet U. tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammet U. emniyetteki ifadesinde, çalışmadığını kaydederek anne ve babasının sürekli tartıştığını iddia etti.

Olay günü de anne ve babasının tartıştığını öne süren zanlı, duruma sinirlendiğini, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladığını, annesinin de evden kaçarak canını kurtardığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Muhammet U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde Muhammet U. (33) ile babası Halil U. (65) arasında tartışma çıkmıştı. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan Halil U. kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, katil zanlısı Muhammet U. ise gözaltına alınmıştı.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi, Bursa, Güncel, Haber

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