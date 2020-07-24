Son dakika haber | Bursa'da Ayasofya camisi için cuma namazı öncesi dualar edildi Son dakika güncel haberi... Bursa'da Ayasofya Camii ile ilgili alınan kararın ardından yarın kılınacak cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Bursa'da Ayasofya Camii ile ilgili alınan kararın ardından yarın kılınacak cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bursa Muradiye camisinde akşam namazı kılınıp dua edildikten sonra 2 Murad Külliyesinde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ayasofya'nın camisinde yarın kılınıcak cuma namazı öncesi Bursa Muradiye camisinde ve 2 Murad Külliyesinde şükür duası programı düzenledi. Bursa Muradiye camisinde ve 2 Murad Külliyesinde akşam namazının ardından kuranı kerim okunarak, şükür duaları edildi. Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz, Gürsü Belediye başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye başkanı Önder Tanır, İznik Belediye başkanı Kağan Mehmet Usta ve Osmangazi Belediye başkanı Mustafa Dündar 2 Murad Külliyesini ziyaret ederek dualar okundu. Ardından da çıkışta ikramlar dağıtıldı. - BURSA Kaynak: İHA