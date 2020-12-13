Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın
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Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın

13.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:16
Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın

Son dakika haber... BURSA'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında yangın çıktı.

BURSA'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Keresteci Sokak'ta bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binada bulunan 3 kişi güçlükle dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.


Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın
Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın
Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın
Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın
Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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