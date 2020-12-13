Son dakika haber... Bursa'da AVM deposunda yangın

BURSA'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Keresteci Sokak'ta bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binada bulunan 3 kişi güçlükle dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN