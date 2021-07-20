Son dakika haber! BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
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Son dakika haber! BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

Bursa'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

Bursa merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla, üzerine büyükbaş hayvan düşen veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.

Son dakika haber! BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
Son dakika haber! BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
Son dakika haber! BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
Son dakika haber! BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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