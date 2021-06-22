Son dakika haber | Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haber | Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber | Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bursa'da 6 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da 6 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangını gören vatandaşlar korona virüsü unutup sokağa dökülerek yangını izledi. Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade mahallesinde Baltacı Çıkmazında 6 katlı dairenin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen neden ile yangın çıktı. Dairedeki dumanın apartmana yayılması üzerine bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı. Yangını gören mahalleli sokağa dökülerek durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan içeride mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için çaba gösterdi. Dumandan etkilenen üç kişi binadan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 3 kişi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise sokağa dökülen vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini sağladı. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber | Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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