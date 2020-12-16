Son dakika haber | Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

16.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:28
Son dakika haber | Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberi... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunuseli Mahallesi'ndeki bir evin çatı katına kurulan düzenekle sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 420 litre sahte ve 9 şişe gümrük kaçağı içkinin yanı sıra içki imalatında kullanılan damıtma kazanı bulundu.

Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi
Son dakika haberleri: Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi
Kütahya'da 39,5 litre sahte içki ele geçirildi
Kütahya'da 39,5 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Ali Palabıyık Kylian Mbappe Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 18:29:46. #1.14#
title