Son dakika haber | Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
Son dakika haberi... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunuseli Mahallesi'ndeki bir evin çatı katına kurulan düzenekle sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 420 litre sahte ve 9 şişe gümrük kaçağı içkinin yanı sıra içki imalatında kullanılan damıtma kazanı bulundu.
Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu