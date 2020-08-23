Son dakika haber: Bursa'da, 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Son dakika gelişmesine göre Bursa'da, 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
23.08.2020 23:50 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:04
Bursa'da, 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA