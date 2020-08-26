Son dakika haber | Bursa'da 166 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Son dakika gündem haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 166 kilogram kaçak tütün ile 194 bin makaron ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 166 kilogram kaçak tütün ile 194 bin makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, daha önceden plakası belirlenen otomobile, Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde operasyon düzenledi. Otomobilin bagajında paketlenmiş halde bandrolsüz 84 kilogram kaçak tütün, 4 bin 200 doldurulmuş makaron, 143 bin bandrolsüz boş makaron, 46 bin 800 TAPDK Belgesi olmadan satıldığı saptanan boş makaron, 66,5 kilogram nargile tütünü ve 16,3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Otomobil sürücüsü B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA