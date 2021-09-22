Son dakika haber: Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Bursa'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

OSMANGAZİ (AA) - Bursa'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 13 şüphelinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ö. (23), Ö.Ö. (25), R.F. (22), F.A. (26), D.A. (38), F.Y. (22) ve S.E. (18) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler C.K. (31), M.T. (27), A.P. (43), H.Ö. (32) ve F.K. (34) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

T.K. de savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

Olay

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde 17 Eylül'de bir apart tesisin önünde Cengiz K'nin (25) öldüğü, V.Ö. (48), O.Ö. ve H.Ö'nün (36) tabancayla yaralandığı kavgaya karışan 13 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu, olay günü trafikte yaşanan tartışma nedeniyle iki grup arasında kavga çıktığı öğrenilmişti.

Olayın ardından apart tesisten kaçan zanlıların, delilleri karartmak için iş yerindeki güvenlik kameralarını söktükleri belirlenmişti.

Son dakika haber: Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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