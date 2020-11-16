Son dakika haber... Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından hastanede ölen hükümlüye ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanan hükümlünün hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanan hükümlünün hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, Bursa H tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan H.Ö'nün 29 Ekim'de yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Aynı gün hükümlünün tam teşekküllü Bursa Şehir Hastanesi Acil Polikliniğine sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Sağlık kurumunda tedavisi devam ettiği sırada 1 Kasım'da oksijen yetersizliği ve kronik şeker hastalığı sebebiyle yoğun bakım servisine alınan hükümlü H.Ö, 14 Kasım'da Bursa Şehir Hastanesinde vefat etmiştir. Hükümlüye ilaç verilmediği ve tedavisinin yapılmadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler, İl Pandemi Kuruluyla koordineli şekilde titizlikle uygulanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz