Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

31.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:39
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

BURSA Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.

BURSA Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah 09.00 sırlarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle  soyunma odalarında bir anda duman yükseldi. Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.TFF 1. Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün saat 19.00'da İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.

Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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