Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi

Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, 7 araç ve 21 personel Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, 7 araç ve 21 personel Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İtfaiye Daire Başkanlığı ve BUSKİ ekipleri hazırlandı.

Küçük Sanayi İtfaiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 21 personel, 7 araç ile yola çıktı.

İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, orman yangınlarının ivedilikle söndürülmesi için Bursa ekibinin de görev başında olacağını belirterek, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Haydar Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 23:38:33. #1.15#

title