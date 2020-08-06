Son dakika haber! BURSA 6 diplomalı doktor, 7'ncisi için hazırlanıyor
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Son dakika haber! BURSA 6 diplomalı doktor, 7'ncisi için hazırlanıyor

Son dakika haberi... 6 diplomalı doktor, 7'ncisi için hazırlanıyorBursa'da, 6 üniversite diploması bulunan aile hekimi Taner Ödemiş (53), Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanarak 7'nci diplomasını hukuk fakültesinden almayı hedefliyor.

06.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:19

6 diplomalı doktor, 7'ncisi için hazırlanıyor

Bursa'da, 6 üniversite diploması bulunan aile hekimi Taner Ödemiş (53), Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanarak 7'nci diplomasını hukuk fakültesinden almayı hedefliyor. Okumanın en güzel şey olduğunu belirten Ödemiş, ?53 yaşındayım, 33 yıldır öğrenciyim. Bununla gurur duyuyorumö dedi.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan 31 yıllık doktor Taner Ödemiş'in okuma azmi görenleri kendine hayran bırakıyor. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nden mezun olan Ödemiş, 7'nci diplomasını almak için DGS'ye hazırlanıyor. Sınavdan iyi bir sonuç alması durumunda hukuk okumak istediğini belirten Ödemiş, okumak kadar güzel bir şeyin olmadığını, insanların bilmedikleri bir şeyi öğrenmelerinin de okulda mümkün olduğunu söylüyor. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra birçok yerde doktor olarak çalışan Ödemiş, "Çalıştığım hastanelerde idareci kadrosunda da bulunduğum için işletme bilgilerine ihtiyaç duydum ve Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü okudum, işletme diplomasının yetersiz kaldığı yerde de Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptım. Daha sonra görev yaptığım bir hastanede satın alma komisyonunda çalıştım. Bilgisayar programlarında yaşadığım sıkıntılar üzerine Sakarya Üniversitesi'nde Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü'nü bitirdim. Ardından sağlık hukuku alanında bilgi sahibi olmak için adalet bölümünü bitirdim. Sonunda da mimar olan 2 oğlum için emlak ve emlak yönetimi bölümünü okudum. Önümüzdeki haftalarda DGS'ye giriyorum. Adalet bölümünden hukuk fakültesine geçiş yapmak istiyorum. Sağlık hukuku konusunda eksiklikler hissediyorum. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra bu konuya yönelmeyi düşünüyorum" dedi.

'BİLMİYORSAN ÖĞRENECEKSİN'

Eğitim hayatına devam edeceğini belirten Ödemiş, "Türkiye'de insanlar bir konuda bilgi sahibi olsa da olmasa da o konu hakkında çok konuşuyor. Bu nedenle ben de Açık Öğretim Fakültesi'nde İlahiyat Bölümü'nü okumayı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bazı konularda bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Biz bilmeyenler olarak, bilmeyenlerden bilgi aldığımız zaman bizi yanlış yönlendirmiş olabiliyorlar. Bunu önlemek için kendi eğitimimizi tamamlayabilirsek bilmeyen hocaların yanlışlarını görme şansımız oluyor" diye konuştu.

'53 YAŞINDAYIM, 33 YILINI ÖĞRENCİ OLARAK GEÇİRDİM'

Eğitim anlamında gençlere örnek olmayı isteyen Ödemiş, "Anneme komşuları 'oğlunuz ne iş yapıyor?' diye soruyorlar. Annem 'öğrenci' diye cevaplıyor. Uzun zamandır öğrenciyim. Bence insanlar da hayatta hep öğrenci olmalı. Hep bir şeyler öğrenmeli. Gençlere de örnek olmak istiyorum. Hep öğrensinler. Ben 53 yaşındayım. 33 yıl öğrencilik yaptım. Hayatımdan 20 yıl boş geçmiş. Geri kalan 33 yıl hep eğitimle geçti. Ben bundan gurur duyuyorum. Utanmıyorum ve bu şekilde gençlere örnek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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Son dakika haber! BURSA 6 diplomalı doktor, 7'ncisi için hazırlanıyor

Kaynak: DHA

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