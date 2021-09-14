Burkina Faso'nun doğusunda düzenlenen terör saldırısında 6 jandarma yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Boungou altın madeninden yola çıkan boş yakıt tankerlerine eşlik eden jandarma konvoyu, Sakoani ile Matiacoali ilçeleri arasında pusuya düşürüldü.

Olayda 6 jandarma yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kanadalı Endeavour Mining isimli şirketin işlettiği maden, 2019'da terör saldırısına uğramış ve 39 çalışanını kaybetmişti. Şirket o tarihten beri madene ulaşımı hava yoluyla sağlıyordu.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi, güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.