Son dakika haber... Burkina Faso'da silahlı saldırıda 2 asker ve 10'dan fazla sivil yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre Burkina Faso'nun Doğu Bölgesi Komodjari eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 asker ile 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso'nun Doğu Bölgesi Komodjari eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 asker ile 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Hantoukoura köyüne silahlı saldırı düzenlendi.

Birçok evin ve tahıl ambarının ateşe verildiği saldırıda, 2 asker ve 10'dan fazla sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıyı, Kimliği Belirsiz Silahlılar (HANI) adlı grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez