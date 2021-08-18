Son dakika haber | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü
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Son dakika haber | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü

Son dakika haber | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde sivil ve güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 47 kişi yaşamını yitirdi, en az 19 kişi yaralandı.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde sivil ve güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 47 kişi yaşamını yitirdi, en az 19 kişi yaralandı.

İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, asker ve gönüllü sivil savunma personelini taşıyan bir konvoyun Soum ilçesinin Gorgadji mevkisinde terör saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırıda 30 sivil, 14 güvenlik gücü ve güvenlik güçlerine yardım eden 3 gönüllünün hayatını kaybettiği belirtildi.

En az 19 kişinin yaralandığı saldırı sonrası güvenlik güçlerinin 58 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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