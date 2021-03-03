Son dakika haber | Burkina Faso'da ambulansa saldırı: 6 ölü
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Son dakika haber | Burkina Faso'da ambulansa saldırı: 6 ölü

03.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:38
Son dakika haber | Burkina Faso'da ambulansa saldırı: 6 ölü

Bir son dakika haberine göre Burkina Faso'da bir ambulansın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da bir ambulansın geçişi sırasında yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet Sözcüsü Ousseni Tamboura, yaptığı açıklamada, bir ambulansın Sahel bölgesindeki Gaskinde ve Namissiguia mevkinde ilerlerken daha önce tuzaklanmış mayınlı yoldan geçtiğini belirtti.

Tamboura, ambulansın geçişi sırasında yaşanan patlamada aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hükümet, olayı şiddetle kınarken, halkı terörle mücadelede güvenlik güçleriyle iş birliğine davet etti.

Burkina Faso'nun diğer bölgeleri gibi Sahel bölgesi de son 5 yıldır sık sık terör saldırılarının hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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