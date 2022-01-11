Son dakika haber... Burkina Faso'da 9 asker darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alındı

Burkina Faso'da Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana ve 8 asker darbe hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 12. Komando Piyade Alayı Kolordu Komutanı Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana, darbe hazırlığı yaptığı gerekçesiyle dün polisler tarafından gözaltına alındı.

Yarbay Zoungrana'nın tutuklanmasının ardından bugün 8 askerin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede dün akşamdan bu yana internet yavaşlatıldı.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda yoğun tepkilere neden olmuştu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet