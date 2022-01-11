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Son dakika haber... Burkina Faso'da 9 asker darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alındı

Son dakika haber... Burkina Faso'da 9 asker darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alındı
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Burkina Faso'da Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana ve 8 asker darbe hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Burkina Faso'da Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana ve 8 asker darbe hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 12. Komando Piyade Alayı Kolordu Komutanı Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana, darbe hazırlığı yaptığı gerekçesiyle dün polisler tarafından gözaltına alındı.

Yarbay Zoungrana'nın tutuklanmasının ardından bugün 8 askerin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede dün akşamdan bu yana internet yavaşlatıldı.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda yoğun tepkilere neden olmuştu.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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