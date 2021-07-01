Son dakika haber... Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Savunma Bakanlığı görevini de üstlendi
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Son dakika haber... Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Savunma Bakanlığı görevini de üstlendi

Son dakika haber... Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Savunma Bakanlığı görevini de üstlendi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, kendisini Savunma Bakanı olarak atadı, Güvenlik Bakanlığına da yeni bir isim getirdi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, kendisini Savunma Bakanı olarak atadı, Güvenlik Bakanlığına da yeni bir isim getirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kabore'nin, terörle mücadelede belirlediği yeni yol haritası kapsamında, Savunma Bakanlığının da başına geçtiği, Güvenlik Bakanlığına da Maxime Kone'yi getirdiği duyuruldu.

Açıklamada, Savunma Bakan Vekilliğine de Albay Aime Barthelemy Simpore'nin atandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Kabore, 27 Haziran'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında terörle mücadelede yeni bir yol haritası belirlediğini duyurmuş, halka da bu noktada iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Kabore, muhalefetin ülkedeki güvenlik durumunu protesto amacıyla 3-4 Temmuz'da 45 şehirde eş zamanlı düzenleyeceği eylemlerden vazgeçmesi çağrısında bulunarak, bu tarz eylemlerin ya da sosyal medyadaki kampanyaların terör sorununu çözemeyeceğini söylemişti.

Muhalefetten eylem çağrısı

Muhalefet lideri Eddie Komboigo, 4 Haziran'da Solhan'da 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ve 11 askerin öldürülmesinin ardından hükümeti terörle mücadelede başarısızlıkla suçlamıştı.

Komboigo, hem terör kurbanlarını anmak hem de giderek kötüleşen güvenlik durumunu protesto etmek amacıyla 3-4 Temmuz'da 45 ilde eş zamanlı yürüyüşler düzenleneceğini duyurmuştu.

"Balai Citoyen" isimli sivil toplum örgütü de hükümeti, Solhan'daki saldırıda "tehlike anında kişilere yardım etmemekle" suçlayarak, şikayette bulunmuştu.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, son 5 yıldır Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu ülkede, Cumhurbaşkanı Kabore üzerindeki baskı da her geçen gün artıyor.

Burkina Faso, Sahel'deki bir diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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