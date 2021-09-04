Son dakika haber... Burhaniye'de orman yangını
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Son dakika haber... Burhaniye'de orman yangını

Son dakika haber... Burhaniye'de orman yangını
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında bulunan ormanda yangın çıktı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında bulunan ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burhaniye ilçesi kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında, ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını görenler durumu ekiplere bildirdi. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 10 arazöz ve 1 dozer ile müdahale edildi. Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken, alevlere müdahale sürüyor. 


Son dakika haber... Burhaniye'de orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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