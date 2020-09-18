Son dakika haber: Burhaniye'de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimine katıldı
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Son dakika haber: Burhaniye'de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimine katıldı

Son dakika habere göre Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Son dakika haber: Burhaniye'de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimine katıldı
18.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:35

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Kaymakam İlyas Memiş'in öncülüğündeki denetimlere, kurum amirleri ve denetim ekipleri katıldı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması hususunda uyarılarda bulundu. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram katıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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