Son dakika haber! Burhaniye'de kanun kaçağını jandarma yakaladı - Haberler
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Son dakika haber! Burhaniye'de kanun kaçağını jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Burhaniye'de kanun kaçağını jandarma yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberi: Burhaniye ilçesinde, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 11 ay cezası bulunan B.G. jandarma tarafından yakalandı.

Burhaniye ilçesinde, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 11 ay cezası bulunan B.G. jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık 5. Jasat Timinin ortak çalışması ile yakalanan B.G'nin Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 11 ay cezası olduğu belirlendi. Burhaniye'de yakalanan B.G. adli işlemlerin ardından Burhaniye T Tipi Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

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