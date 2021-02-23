Son dakika haber! Burhaniye'de jandarma ekiplerince 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi
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Son dakika haber! Burhaniye'de jandarma ekiplerince 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi

23.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:27
Son dakika haber! Burhaniye'de jandarma ekiplerince 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 275 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 275 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, aracı takibe aldı.

Bir süre sonra otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 275 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki E.Ö, H.A, Z.S ve E.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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