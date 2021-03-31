Son dakika haber: BURDUR Yangın büyümeden söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Yangın büyümeden söndürüldüBURDUR'da dört katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın büyümeden söndürüldü

BURDUR'da dört katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Evde bulunan anne ve 3 çocuğunun yara almadan kurtulduğu yangın maddi hasara yol açtı.

Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan anne alevleri fark ederek, 3 çocuğunu da alıp dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın büyük çapta maddi hasara sebep oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı