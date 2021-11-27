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Son dakika haber | Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, şüphelilerden birinin pencereden içi dolu bir poşeti aşağıya attığı görüldü.

Poşette bir miktar esrar bulundu. Evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda evde bulunan İ.Ö, H.Y, M.Y, E.A, N.T. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K'nin üzerinden polis rozeti çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler, hakkında "Uyarıcı madde satın alma, kabul etme ve bulundurma, Uyuşturucu Madde Murakabesi Kanuna muhalefet ve özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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