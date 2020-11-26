Son dakika haber: Burdur'da uyuşturucu kullandığından şüphelenilen kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Burdur'da uyuşturucu kullandığından şüphelenilen kişi evinde ölü bulundu

26.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:46
Son dakika haber: Burdur'da uyuşturucu kullandığından şüphelenilen kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: Burdur'da uyuşturucu kullandığı değerlendirilen emekli itfaiye eri, evinde ölü bulundu.

Burdur'da uyuşturucu kullandığı değerlendirilen emekli itfaiye eri, evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle'deki evinde yalnız yaşayan Mahmut Ö'den (56) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine eve giden ekiplerin yerde hareketsiz bulduğu Mahmut Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor

Emekli itfaiye eri olan ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Mahmut Ö'nün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mahmut Ö'ye uyuşturucu temin eden kişi veya kişilerin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika... Evinin banyosunda ölü bulundu
Son dakika... Evinin banyosunda ölü bulundu
Son Dakika | Odunlukta çıkan yangında bir kişi ölü bulundu
Son Dakika | Odunlukta çıkan yangında bir kişi ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Teoman Demet Akbağ Öykü Karayel Gonca Vuslateri
Spor Samatta Metin Oktay Caner Erkin Burak Yılmaz Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Burdur'da uyuşturucu kullandığından şüphelenilen kişi evinde ölü bulundu - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:50:57. #1.14#
title